GoogleやYouTubeで表示される広告を自分好みに変更できる「マイアドセンター」の使い方まとめ

・関連記事

Google創業者は最初から「広告を検索に入れると品質が悪化する」と言っていた - GIGAZINE



Googleがアプリやゲームの全画面広告やなりすましアプリに関する新たな規制を発表、15秒後も閉じられない全画面広告は原則禁止に - GIGAZINE



Googleの機械学習による新型広告システム「P-MAX(Performance Max)」とは? - GIGAZINE



Googleが広告事業の独占禁止法訴訟を回避するために譲歩策を提案、何が問題でどのように対処するのか? - GIGAZINE



Googleの検索結果に表示される広告はどれくらいの効果があるのか? - GIGAZINE



2022年12月26日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.