オフラインのChromeで遊べる「恐竜ゲーム」を巡り学校関係者から「生徒が遊ぶのを止める方法」の質問が多数寄せられていた

Googleが開発するウェブブラウザのChromeにオフラインでアクセスすると、恐竜を操縦して障害物を飛び越えさせる「 Dinosaur Game(恐竜ゲーム) 」で遊ぶことができます。Chromeの公式フォーラムではそんな恐竜ゲームを巡り、過去に「生徒がこれで遊ぶのを止める方法は?」という質問が学校関係者から多数寄せられていました。 462221 - Disable Chrome offline game (T-Rex) if device is enrolled - chromium https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=462221 Chromeではオフラインや機内モードでアクセスした場合、画面に恐竜のアイコンが表示されます。この状態でスペースキーを押すと、デフォルトで組み込まれている「恐竜ゲーム」で遊ぶことができます。

2022年12月26日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ゲーム, Posted by log1h_ik

