2022年12月25日 23時00分 メモ

ガソリン10万リットル以上がガソリンスタンドの給油機から盗まれる



カリフォルニア州サニーベールのガソリンスタンドで、給油機から約3万ガロン(約11万4000リットル)のガソリンを盗み出した疑いで、合計6人の容疑者が逮捕されました。



Sunnyvale gasoline thefts: Six accused of pump manipulation

https://www.mercurynews.com/2022/12/22/six-arrested-after-sunnyvale-gas-station-robberies-total-200000-in-losses/



3 more suspects arrested in Sunnyvale gas station thefts totaling 30,000 gallons - CBS San Francisco

https://www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/sunnyvale-gas-station-thefts-valero/



事件は2022年12月17日(土)にサニーベールにあるValero Energyのガソリンスタンドで発生。監視ステーションにいた従業員からの通報を受けて現場に急行した警察官は、疑わしい行動を取っていた車両2両を停車させ、男3人を窃盗や盗品所持・受領の容疑などで逮捕しました。サニーベール公安局によると、このうち1人は重罪時の宣誓供述書を所持していたとのこと。





監視ビデオの映像を調べたところ、容疑者の1人が給油機を作動させ、他の容疑者が自分の車に不正な給油を行っていたことがわかりました。容疑者らの行った手法は、クレジットカードを給油機に通してから、カードがネットワークで承認されるまでの75秒から2分の間にポンプに対して不正な操作を行うというもので、Valeroの従業員はこの手法を「ほぼ追跡不可能」と表現しています。



同じガソリンスタンドでは12月14日(水)にも同種のガソリン盗難が発生して3人が逮捕されています。このとき、警察は「容疑者らは数週間にわたってセキュリティデバイスの動作を妨害し、電子機器を用いて大量のガソリンを盗む作戦で共謀しました」と述べていました。



警察によれば、2つの事件は関連があるもので、盗まれたガソリンの総量は約3万ガロン(約11万4000リットル)、金額にすると18万ドル(約2390万円)に上るとみられます。このガソリンスタンドの一般的な販売量は1日5000ガロン(約1万8900リットル)なので、盗まれた量の多さがうかがえます。



なお、17日の事件で給油機を作動させた容疑者がごみ箱に入れたバッグからは160g以上のメタンフェタミン(麻薬)と、ED治療などに使用されるタダラフィルを含む13種類の錠剤が見つかっていて、この容疑者はコンピューターへの不正アクセスによる詐欺容疑、およびメタンフェタミンの販売目的での所持容疑もかけられています。



容疑者がメタンフェタミンをごみ箱に入れた理由は明らかにされていません。