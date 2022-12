2022年12月21日 20時00分 メモ

2023年1月1日に1927年以降の著作物がアメリカのパブリックドメインに、「シャーロック・ホームズ」短編集・映画「メトロポリス」・ヒッチコック作品などなど



2023年1月1日に、1927年以降の著作物がアメリカでパブリックドメインとなり、コピーや共有が自由になります。アーサー・コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」短編集、ドイツのSF映画「メトロポリス」やアルフレッド・ヒッチコック監督の処女作、ルイ・アームストロングやファッツ・ウォーラーの楽曲など、2023年1月1日にパブリックドメインに移行する作品の一部をデューク大学法学部が紹介しています。



Public Domain Day 2023 | Duke University School of Law

https://web.law.duke.edu/cspd/publicdomainday/2023/



◆本

2023年にパブリックドメインとなる作品は数千冊におよび、以下に列挙される作品はあくまでもごく一部です。



アーサー・コナン・ドイル「シャーロック・ホームズの事件簿」

アガサ・クリスティ「ビッグ4」

ヘルマン・ヘッセ「荒野のおおかみ」

フランツ・カフカ「アメリカ」

マルセル・プルースト「失われた時を求めて」

ヴァージニア・ウルフ「灯台へ」

アーネスト・ヘミングウェイ「男だけの世界」

ウィラ・キャザー「Death Comes for the Archbishop」

カウンティー・カレン「Copper Sun」

A・A・ミラン「Now We Are Six」

ソーントン・ワイルダー「サン・ルイス・レイ橋」

ウィリアム・フォークナー「蚊」

イーディス・ウォートン「Twilight Sleep」

ハーバート・アシュベリー「The Gangs Of New York」

フランクリン・W・ディクソン「The Tower Treasure」



このうち、最も有名な作品の1つがアーサー・コナン・ドイルの「シャーロック・ホームズ」シリーズの短編集で最後の作品となる「シャーロック・ホームズの事件簿」です。「シャーロック・ホームズ」シリーズを初めとする作品群の著作については、2014年に「著作権が消滅したものについてはパブリックドメインに移行している」と判決が下されています。



「ホームズはパブリックドメイン」という判決が下され自由な利用が認められる - GIGAZINE





◆映画

1927年は会話音声が映像と同期したトーキー映画の長編作品が公開され、サイレント映画の時代が終わりを迎えた年です。





フリッツ・ラング監督「メトロポリス」

アルフレッド・ヒッチコック監督「下宿人」

ウィリアム・A・ウェルマン監督「つばさ」

F・W・ムルナウ監督「サンライズ」

アラン・クロスランド監督「ジャズ・シンガー」

セシル・B・デミル監督「キング・オブ・キングス」

フランク・ボーゼイギ監督「第七天国」

ジョン・フォード監督「上流に向かって」

トッド・ブラウニング監督「London After Midnight」

ヴィクター・フレミング監督「肉体の道」

テッド・ワイルド監督「田吾作ロイド一番槍」

クライド・ブラックマン監督「世紀の闘い」



◆楽曲

2023年にパブリックドメイン化する楽曲には、ジャズやブルースの名曲やブロードウェイのヒット曲が多く含まれています。ただし、ジャズでは同じ曲名でも演奏家が異なる場合が多くあり、録音によってはパブリックドメインとならないものもあります。例えば、アーヴィング・バーリンの「踊るリッツの夜」という楽曲の音楽と歌詞自体は1927年に著作権登録されたため、パブリックドメイン化します。しかし、ハリー・リッチマンやフレッド・アステアなどによる録音はまだ著作権が残っています。





ルイ・アームストロング「Potato Head Blues」「Gully Low Blues」

ベッシー・スミス「Back Water Blues」「Preaching the Blues」「Foolish Man Blues」

ファッツ・ウォーラー「Rusty Pail Blues」「Sloppy Water Blues, Soothin」「Syrup Stomp」

デューク・エリントン、バブ・ミレー「Black and Tan Fantasy」「East St. Louis Toodle-O」

ジェリー・ロール・モートン「Billy Goat Stomp」「Hyena Stomp」「Jungle Blues」

ジョージ・A・ホワイティング、ウォルター・ドナルドソン「My Blue Heaven」

アイラ・ガーシュウィン、ジョージ・ガーシュウィン「Funny Face」「'S Wonderful」

オスカー・ハマースタイン2世、ジェローム・カーン「Can’t Help Lovin’ Dat Man」「Ol’ Man River」

Harry Barris, James Cavanaugh「Mississippi Mud」

George Gard De Sylva, Lew Brown, Ray Henderson「The Best Things in Life Are Free」

Howard Johnson, Billy Moll, Robert A. King「(I Scream You Scream, We All Scream for) Ice Cream 」



なお、パブリックドメイン化はあくまでもアメリカにおけるものであり、日本を含めた他の国での著作権については扱いが異なるので注意が必要です。