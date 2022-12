原子爆弾開発計画のリーダーの姿を描くクリストファー・ノーラン監督作品「Oppenheimer」予告編

本作はカイ・バードとマーティン・シャーウィンによるオッペンハイマーの伝記「American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer(アメリカのプロメテウス:J・ロバート・オッペンハイマーの勝利と悲劇)」を原作としており、予告編の範囲からも、これまでノーラン監督が多く手がけてきたアクション映画やSF映画とは一線を画するものとなりそうなことがうかがえます。

2022年12月20日 17時00分00秒 in 動画, 映画, Posted by logc_nt

