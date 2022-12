OpenAIが対話AIや画像生成AIに使われる「埋め込みモデル」を刷新、性能当たりの価格が99.8％も安価に

AI開発団体のOpenAIが、テキストや画像を数字に変換するEmbedding(埋め込み)モデル「 text-embedding-ada-002 」を発表しました。text-embedding-ada-002は従来のモデルよりも大幅に機能が向上し、コストパフォーマンスも高くなり、より使いやすくなっているとのことです。 New and Improved Embedding Model https://openai.com/blog/new-and-improved-embedding-model/ Embeddings - OpenAI API https://beta.openai.com/docs/guides/embeddings アルゴリズムがテキストや画像を認識するためには、テキストや画像を数値のデータに変換する必要があります。埋め込みは、テキストや画像を何らかのベクトルに変換する工程で、昨今の自然言語処理モデルや画像生成AIには必要不可欠な技術です。 text-embedding-ada-002にアクセスするには、PythonでOpenAIのAPIを叩ける「 OpenAI Python Library 」で、モデル名に「text-embedding-ada-002」を指定すればOK。以下は「porcine pals say」という文字列を数値に変換するためのコード。

2022年12月16日 12時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

