中国語を使うハッカーグループが日本の参院選を狙って議員にフィッシング攻撃を仕掛けたことが判明、自民党が標的か

2022年7月に行われた日本の参議院議員選挙に合わせて、「 MirrorFace 」と呼ばれるハッカーグループが日本の政治家を標的にフィッシングメールキャンペーンを展開していたことを、セキュリティソフトを開発するESETの研究者が報告しました。MirrorFaceは日本の企業や組織を標的とするハッカーグループであり、中国語を使用することが知られています。 Unmasking MirrorFace: Operation LiberalFace targeting Japanese political entities | WeLiveSecurity https://www.welivesecurity.com/2022/12/14/unmasking-mirrorface-operation-liberalface-targeting-japanese-political-entities/ Hackers target Japanese politicians with new MirrorStealer malware https://www.bleepingcomputer.com/news/security/hackers-target-japanese-politicians-with-new-mirrorstealer-malware/ Chinese MirrorFace APT group targets Japanese political entitiesSecurity Affairs https://securityaffairs.co/wordpress/139698/apt/mirrorface-apt-group-targets-japan.html ESETがMirrorFaceというコードネームで呼ぶハッカーグループは中国語を使用し、日本国内のメディア・防衛関連企業・シンクタンク・外交機関・学術機関などのデータを流出させることを目的に活動しています。MirrorFaceの特徴としては、日本国内のターゲットにのみ使用される「LODEINFO」という独自のマルウェアを持っている点が挙げられます。なお、MirrorFaceはカスペルスキーなどが「APT10」という名称で呼ぶハッカーグループと関連するという推測があるものの、ESETはMirrorFaceを既知のハッカーグループに帰属させる確証がないとして、独立したグループとして追跡しているとのこと。

2022年12月16日 16時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

