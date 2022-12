ドライバーすら不要で簡単にバラバラ分解可能なDellのノートPC「Luna」

2021年、Dellはパーツを簡単にバラバラに分解することができるノートPCのコンセプトとして「 Luna 」を発表しました。Lunaは故障したパーツを簡単に交換することができるというノートPCで、パーツの交換&再利用を推進することで、新たな資源の使用量を削減し、製品全体のカーボンフットプリントを削減することを目指したものです。このLunaの新しいプロトタイプがメディア向けにお披露目され、ドライバーすら不要でさらに細かくバラバラ分解できるよう進化していることが明らかになっています。 Dell concept laptop has pop-out components, disassembles screwdriver-free | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2022/12/dell-concept-laptop-has-pop-out-components-disassembles-screwdriver-free/ 最新版のLunaに実際に触れる機会を得たという海外メディアのArs Technicaは、「Lunaの見た目はDellの XPS 13 Plus のようで、サイズは Latitude に似たもの」と表現しています。全体的に2021年に公開された最初のプロトタイプと似ているとしながら、最新版ではわずか60秒未満で内部パーツへアクセスできるようになっているとして、分解がさらに容易になっている点が特徴であるとしています。 Lunaの最初のプロトタイプには4本のネジがありましたが、最新版ではネジが1本もありません。分解するには端末の右側面にあるセキュリティロックスロットにピンを挿すだけ。なお、セキュリティスロットに挿すのは専用のピンでなくても形が似たものなら何でもOKとのこと。

2022年12月16日 14時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

