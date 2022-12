テスラに対して完全自動運転機能対応ハードウェアへの更新を無償で行うよう判決が下る

EVメーカーのテスラは一部で 「完全自動運転機能」のベータ版の提供 を行っています。機能の利用は「1万5000ドル(約200万円)で買い切り」か「月額最大199ドル(約2万7000円)のサブスクリプション加入」で、当該機能非対応のテスラ車所有者が機能を利用したい場合、有償でのハードウェア更新が求められます。これに対して異を唱える裁判が起こされ、テスラに対してハードウェア更新を無料で行い完全自動運転機能が利用できるようにすることを命じる判決が下りました。 Tesla ordered to upgrade self-driving computer for free due to 'false advertising' | Electrek https://electrek.co/2022/12/12/tesla-ordered-upgrade-self-driving-computer-for-free-false-advertising/

・関連記事

テスラの完全自動運転ベータ版が北アメリカで提供開始、誰でも200万円払えば利用可能に - GIGAZINE



テスラ車1000台以上がリコール、中国での暴走死傷事故が原因か - GIGAZINE



テスラ車が子どもを跳ね飛ばすというテストは不正確だとしてテスラが映像の削除を要求 - GIGAZINE



「テスラと半導体企業が合弁企業設立」というフェイクニュースが相次いで拡散されてしまう - GIGAZINE



2022年12月15日 07時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.