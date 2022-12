2022年12月14日 12時30分 ハードウェア

中国がチップ輸出規制を巡りアメリカをWTOに提訴、規制が世界のサプライチェーンの安定を脅かしていると主張



中国との政治的対立を深めているアメリカは、「安全保障上の懸念」を理由に中国へのチップ輸出規制を強化しています。これに対し中国が、自由貿易の促進を目的とする国際機関・世界貿易機関(WTO)にアメリカを提訴しました。



China starts WTO dispute against U.S. chip export curbs | Reuters

https://www.reuters.com/world/china/china-launches-suit-wto-against-us-chip-export-curbs-global-times-2022-12-12/



China Says It Has Taken U.S. Semiconductor Rules to WTO - WSJ

https://www.wsj.com/articles/china-says-it-has-taken-u-s-semiconductor-controls-to-wto-11670885619



China Opposes Stiff U.S. Chip Export Sanctions With the WTO | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/news/china-opposes-us-chip-export-curbs-at-wto



China hits back at US chip sanctions with WTO dispute | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2022/12/china-hits-back-at-us-chip-sanctions-with-wto-dispute/



世界一の経済大国の座を争うアメリカと中国の対立が深刻化する中、アメリカはAIなどに用いられる高性能半導体の輸出規制を強化しており、10月には半導体製造装置や関連物品の輸出規制に加え、中国における半導体開発や生産の支援についても規制する暫定最終規則(IFR)を公表しました。アメリカ商務省は一連の規制について、「アメリカの国家安全保障と外交政策の利益を守るため」と主張しています。また、半導体製造装置の主要輸出国であるオランダと日本も、中国に対する輸出規制についてアメリカと協調する姿勢を見せています。



NVIDIAやAMDに対し「中国へのAIチップの輸出規制」をアメリカ政府が命じる - GIGAZINE





これに対して中国外務省の報道官は、「アメリカの動きは自分たちの技術的覇権を維持することを目的とした防疫措置の乱用である」と厳しく批判しているほか、中国半導体産業協会(CSIA)は「アメリカ政府の動きは恣意的で差別的なものです」と述べ、一方的な措置はサプライチェーンに損害を与えると主張しました。



「中国がAIとスパコンを駆使して兵器開発や暗号解読を行うのではないか」という疑念でアメリカは中国への半導体輸出を取り締まっている - GIGAZINE





そして12月13日、中国商務省がチップ輸出規制を巡って、WTOにアメリカを提訴したことが明らかになりました。中国商務省は声明で、「中国は私たちの懸念に対処し、正当な利益を守るために必要な方法として、WTOの枠組みの中で法的措置をとっています」と述べています。さらに中国商務省は、近年のアメリカは国家安全保障の概念を拡大し、輸出管理措置を乱用することで半導体やその他の製品における通常の国際貿易を妨げており、世界の産業サプライチェーンの安定性を脅かしていると主張しました。



アメリカ通商代表部の広報担当者は、中国から半導体輸出規制について協議の要請を受けたことを認めました。その上で、「すでに中国に伝えたように、これらの標的を絞った行動は国家安全保障に関連しています。WTOは国家安全保障に関連する問題を議論するための適切なフォーラムではありません」と述べ、半導体輸出規制についてWTOに提訴することは的外れだという見解を示しています。





今回の提訴は、WTOの紛争処理小委員会がアメリカの鉄鋼・アルミニウム関税はWTO協定違反だとする裁定を下し、主要なアルミ生産国であるノルウェーの訴えが認められた数日後に発表されました。これに対しアメリカは、「誤った解釈と結論を強く拒絶する」として反発しています。



WTOの紛争解決システムは二審制となっており、小委員会による裁定に不服がある場合は上級委員会への上訴が可能ですが、上級委員会はアメリカの反発によって委員の選考プロセスが行われず、機能停止状態に陥っています。米中関係の専門家であるBen Kostrzewa氏は、上級委員会が作業を開始しない限り、今回の提訴が法的効果を生み出す可能性は低いと指摘しました。





なお、中国はアメリカのチップ輸出規制に対抗するため、国内の半導体研究と生産を後押しする1430億ドル(約19兆4000億円)規模の支援パッケージに取り組むことも計画しています。このパッケージは研究開発に対する補助金や税額控除の形をとるとのことです。



Exclusive: China readying $143 bln package for its chip firms in face of U.S. curbs -sources | Reuters

https://www.reuters.com/technology/china-plans-over-143-bln-push-boost-domestic-chips-compete-with-us-sources-2022-12-13/



China Decides to Throw Money at Its Advanced Chip Technology Problem | PCMag

https://www.pcmag.com/news/china-decides-to-throw-money-at-its-advanced-chip-technology-problem