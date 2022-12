Microsoft幹部が「Activision Blizzard買収の主要な反対者はソニーだ」「Call of Dutyにしがみついている」と発言

このようなソニーの動向に対し、Microsoftのフィル・スペンサー氏は、反トラスト法をテーマとしたポッドキャストであるSecond Requestの インタビュー の中で、「今回の買収が成立すべきではない理由を巡る議論を主導しているのはソニーです」と述べてソニーが買収反対の先頭に立っているとの見方を示した上で、Call of Dutyに関するソニーの懸念については「Call of Dutyにしがみつくことでゲーム機における支配的地位を守ろうとしています。彼らはXboxを縮小させることで成長を図っています」と批判しました。 スペンサー氏はまた、「ソニーは我々とは全く異なる業界観を持っています。彼らはゲームソフトをゲーム機とPCとで同時にリリースしませんし、ゲーム発売時にサブスクリプションサービスにも入れません」とも発言しています。 今回のコメントは、連邦取引委員会が買収阻止のためにMicrosoftを提訴すると決定したことを受けてのものです。FTCは発表の中で「Microsoftによる買収は価格操作を引き起こしたり、ゲームの品質や競合ゲームサービスにおけるプレイヤー体験の低下をもたらしたりすることで競争を阻害する手段と動機の両方となり得ます」と指摘しました。

2022年12月13日 16時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by log1l_ks

