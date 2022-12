もし世界大戦が起きたらインターネットはどうなってしまうのか？

インターネットの前身と言われている ARPANET が1969年に登場してから記事作成時点で半世紀以上が経過していますが、インターネットはまだ世界大戦を経験していません。しかし、2022年2月にウクライナへと侵攻したロシアによる核兵器使用の示唆や米中関係の悪化など、世界大戦の火種になりそうな問題は山積みになっています。もし世界大戦が勃発してしまったら、現代人の暮らしに不可欠なインターネットがどうなってしまうのかについて、専門家が解説しました。 Fragility, Digitally: The internet during world war | The OECD Forum Network https://www.oecd-forum.org/posts/fragility-digitally-the-internet-during-world-war 「突然クレジットカードが使えなくなり、インターネットでニュースも見られなくなってパニックが発生し、買い占めやATMの破壊が発生するというインターネット崩壊シナリオの可能性は、一般に考えられているよりも高いのです」と語るのは、カリフォルニア大学バークレー校の研究者であるニック・メリル氏です。メリル氏はインターネットが直面する長期的なリスクを研究するプロジェクトである「Internet Atlas Project」の責任者も務めています。

2022年12月13日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

