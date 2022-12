3種のチーズの味わいがすべてをまろやかに包み込むファーストキッチンの「とろける3種チーズのベーコンエッグバーガー」＆「とろける3種チーズのチキン竜田バーガー」を食べてみた

・関連記事

チーズとクリーミーなマッシュポテトが口の中でとろけ合うウェンディーズファーストキッチン「マッシュ×マッシュデミメルトバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



おろしのさっぱり感と一味のピリ辛さがチキン竜田を際立たせるファーストキッチン「クラシックもみじおろし竜田バーガー」試食レビュー - GIGAZINE



ニンニクの効いた和風ダシが中太麺と絡みあう「駿河湾産釜揚げしらすとベーコンのおだしペペロン」を食べてみた - GIGAZINE



カリカリ梅の酸味と塩味が揚げ物の味を引き立てまくるファーストキッチン「カリカリ梅のタルタル竜田バーガー」&「カリカリ梅のタルタル海老フライバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



2022年12月08日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.