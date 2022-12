とっても甘いキャラメルフラッペにマカロンがついてさらに贅沢になった「塩バターキャラメルフラッペ＆マカロン バニラ」などマクドナルドの新作3種を味わってみた

価格はそれぞれ「塩バターキャラメルフラッペ」のMサイズが税込520円、「塩バターキャラメルフラッペ&マカロン バニラ」のMサイズが税込640円、「ホワイトチョコモカ」のMサイズが税込420円、「チョコカシスケーキ」が税込490円です。「塩バターキャラメルフラッペ」「塩バターキャラメルフラッペ&マカロン バニラ」は、「McCafé by Barista」併設マクドナルド店舗および一部マクドナルド店舗521店舗、「ホワイトチョコモカ」「チョコカシスケーキ」は、McCafé by Barista併設マクドナルド224店舗限定で販売されています。

2022年12月07日 12時12分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

