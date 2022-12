無料で日本語版Macintosh用OS「漢字Talk」をブラウザ上で体験できる「kanjitalk7.app」

・関連記事

Appleの革新的過ぎたPDA「Newton」生誕30周年、その開発秘話とは? - GIGAZINE



1997年に登場したMac OS 8をエミュレートできる「macintosh.js」が登場 - GIGAZINE



初期のマッキントッシュ用ソフトの数々をブラウザ上でエミュレートできる「Software Library: Macintosh」 - GIGAZINE



文章の入力位置を示す「点滅するカーソル」は1960年代に誕生した - GIGAZINE



A4用紙40枚で1969年から2022年までのUNIXの歴史「Unix History」を一望してみた - GIGAZINE



2年8カ月で500万台も売り上げたiMacが倒産寸前だったAppleを救うまで - GIGAZINE



1984年に登場した初代Macintoshのユーザーマニュアル - GIGAZINE

2022年12月07日 07時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, ゲーム, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.