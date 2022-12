ChatGPTをリアルの端末に接続してタスクを実行させる試みが進行中、「10年後には大量の中産階級の仕事が自動化されるだろう」と嘆くネットユーザーも

OpenAIが開発したAI言語モデル「 ChatGPT 」は、非常に高精度な会話を人間と交わすことができると話題を呼び、テスト版の公開から1週間も経たないうちにユーザー数が 100万人を突破 しました。そんなChatGPTはプログラムのコードを書くなどのタスクもこなせることがわかっており、新たに「ChatGPTが現実の端末にアクセスすることを許可し、タスクを実行させる」というプロジェクトがGitHubで立ち上げられました。 GitHub - greshake/Alice: Giving ChatGPT access to a real terminal https://github.com/greshake/Alice Tell HN: Giving ChatGPT access to a real terminal | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=33872062 「Alice」と名付けられたプロジェクトは、「多くのプロンプトを挿入してChatGPTが実際にコンピューターを操作できることを納得させ、それを使って実作業を行う」というもの。やりたいことをChatGPTに尋ねるだけで実行コマンドが生成され、フィードバックを使用して作業を実行するか、ユーザー向けに自然言語の要約を行うとのこと。

2022年12月07日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1h_ik

