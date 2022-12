にじさんじライバーの配信コメントを分析して「コメントの雰囲気」を視覚化したムービーが示す興味深い結果とは？

・関連記事

お気に入りのVTuberが誰とコラボしてきたのかが一目でわかるマップ「VTuber Collab Map」 - GIGAZINE



VTuberの配信内チャットでのトレンドワードが一目でわかる「VTuber Chat Trends」 - GIGAZINE



にじさんじライバー自ら制作した無料の性格診断ゲーム「にじさんじのタイプ診断」をやってみた - GIGAZINE



月間視聴回数合計15億回を突破する日本生まれの「VTuber」文化を2020年の一大トレンドとしてYouTube公式が紹介 - GIGAZINE



にじさんじライバー100人以上のユニットを組んでいく初見お断りの超難度落ちゲー「にじぷよ」をプレイしてみた - GIGAZINE

2022年12月06日 20時00分00秒 in ネットサービス, サイエンス, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.