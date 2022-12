プリンターのトナーカートリッジは新品でも満タンなわけではない、その理由とは？

プリンターから「カートリッジを交換してください」のメッセージが出たとき、本当にカートリッジが空かどうかは表示を信じるしかありません。スキャナー製造企業のLumafieldがオフィスのプリンターからトナーカートリッジを取り出してスキャンしたところ、「空」といわれたカートリッジがまだ空ではなく、さらに新品のはずのカートリッジが満タンではないことがわかりました。 Is this toner cartridge half empty or half full? https://www.lumafield.com/article/is-this-toner-half-empty-or-half-full

2022年12月05日 09時00分00秒 in メモ, ハードウェア, Posted by logc_nt

