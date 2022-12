たった数万円で作れる激安人工衛星「$50SAT - Eagle2」

・関連記事

紙より薄くポケットサイズの極小宇宙船を本当に月まで送り込むプロジェクト「Pocket Spacecraft」 - GIGAZINE



空の上から大気の二酸化炭素やメタンガスを見張る衛星たち - GIGAZINE



ペプシは小型人工衛星を用いて夜空に浮かぶ巨大な広告を打ち出すことを計画中 - GIGAZINE



ロシアの研究チームが「宇宙広告」を発表、小型の人工衛星で宇宙から地上に広告を表示 - GIGAZINE



ついにLinuxも火星に到着 - GIGAZINE

2022年12月04日 20時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.