仮想通貨取引所最大手の「Binance」が日本の「サクラエクスチェンジビットコイン」を買収し日本市場への再参入を表明

仮想通貨取引所最大手のBinanceが、 サクラエクスチェンジビットコイン (SEBC)を買収したことを発表しました。これに伴い、Binanceは日本への市場への再参入も発表しています。 Binance Acquires JFSA Registered Sakura Exchange BitCoin, Committed to Enter Japan Under Regulatory Compliance | Binance Blog https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/binance-acquires-jfsa-registered-sakura-exchange-bitcoin-committed-to-enter-japan-under-regulatory-compliance-1479109563632749072 当社株主の変更および新経営体制に関するお知らせ - 株式会社サクラエクスチェンジビットコイン(SEBC)|暗号資産の積立・取次サービス https://sebc.co.jp/22113002_notice/ Binance Re-Enters Japan Market With Sakura Exchange BitCoin Purchase - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-30/binance-re-enters-japanese-market-with-sakura-exchange-purchase 2022年11月30日に開催されたSEBCの株主総会の中で、SEBCの発行済み株式がすべてBinanceに譲渡され、新しい経営体制へ移行したことが発表されました。SEBCは日本で仮想通貨(暗号資産)と法定通貨との交換サービスを行うのに必要な「 暗号資産交換業者 」に登録している業者のひとつであるのに対して、Binanceは暗号資産交換業者には登録されていません。 SEBCの買収に際して、Binanceは「日本の仮想通貨取引所であるSEBCの株式を100%買収しました」と発表。

