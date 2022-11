松屋の牛めしの肉が出汁のやさしいうどん＆シャキシャキのネギと絡む「ネギたっぷり肉うどん」は冬にぴったりの温かメニュー

・関連記事

漬けイカにパンチの効いたコチュジャンたれと卵を合わせたなか卯の「漬け烏賊ユッケ丼」を食べてみた - GIGAZINE



火鍋オイルが辛さを加速させるすき家の「牛・麻辣火鍋定食」を食べてきた - GIGAZINE



濃い目のタレの牛バラ焼きとささみカツでボリューム満点なかつやの「牛バラ焼きとささみタレカツの合い盛り」を食べてみた - GIGAZINE



チーズと豆板醤の香りがタッカルビを再現している「ペヤング 超大盛チーズタッカルビ風やきそば」を食べてみた - GIGAZINE

2022年11月29日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.