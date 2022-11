人体から1日に失われる水分量を簡単かつ正確に計算できるサイトが登場

・関連記事

太ってしまう意外な原因「塩分」と「水分」について専門家が解説 - GIGAZINE



川の水をコップで飲んだ政治家がひどい腹痛のため入院する羽目に - GIGAZINE



なぜ人間は海の水が飲めないのか? - GIGAZINE



唇の乾燥を防ぐために必要なことと避けることまとめ、メントールはダメ - GIGAZINE



なぜ中国人は単なる「お湯」を好んで飲むのか? - GIGAZINE

2022年11月28日 23時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, サイエンス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.