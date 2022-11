コンピューター科学者が示す「これまでのAIと現在のAI、そしてそれらが将来もたらすであろうもの」とは？

近年では自然な文章や画像を生成するAIが登場し、数多くのユーザーの手で次第に洗練され始めています。これらAIがどのように生まれ、今後どのように使われていくのかについて、カナダのビクトリア大学でコンピューターサイエンスを教えていたビル・ワッジ氏が予想しました。 GOFAI is dead – long live (NF) AI! [9500 views] | Bill Wadge's Blog https://billwadge.com/2022/11/13/gofai-is-dead-long-live-nf-ai/ ワッジ氏が教授の職に就いていた頃は、AIの処理を明確に体系化しようとする「Good Old Fashioned AI(GOFAI、古き良き時代のAI)」と呼ばれる初期のAIが主流だったとのこと。ワッジ氏が退職したのは2015年で、この時期はGOFAIが廃れる直前であり、近年の深層学習で見られるような「New-Fangled AI(NFAI、新生AI)」が台頭し始める時期でもありました。

2022年11月27日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

