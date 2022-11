2022年11月24日 10時10分 ゲーム

「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が発売から3日で累計販売本数1000万本を突破、Nintendo Switch史上最速ペース



2022年11月18日(金)に発売されたポケットモンスターシリーズ最新作の「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が、発売からわずか3日で全世界累計販売本数が1000万本を突破したことが明らかになりました。これはNintendo Switch向けタイトルとしては過去最高の販売ペースとなるそうです。



「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」は、ポケットモンスターシリーズ作品としては「ポケットモンスター ソード・シールド」以来3年ぶりとなる完全新作で、シリーズ初のオープンワールド作品です。フィールド上を自由に探索しながら、プレイヤーが自由に物語を進めていくことが可能で、これまでのような決められた攻略ルートは存在しません。加えて、最大4人でのマルチプレイもできます。





ポケットモンスター スカーレット・バイオレットがどんなゲームになっているのかは、以下の紹介映像を見ればよりよくわかります。



発売後3日間での全世界累計販売本数は1000万本超で、日本国内での販売本数は405万本です。



マーケティングリサーチ会社のGfKによると、ポケットモンスター スカーレット・バイオレットは「2022年にイギリスで発売されたパッケージ版の存在するゲーム」で最大のスタートを切っただけでなく、歴代ポケットモンスターシリーズで歴代2番目のスタートを切ったことも明らかになっていました。なお、イギリスにおいて歴代のポケットモンスターシリーズで最も好調なスタートを切ったのは、「ポケットモンスター サン・ムーン」です。