楽天モバイルも使う巨大通信衛星「BlueWalker 3」が明るすぎて天体観測を妨害＆電波望遠鏡と電波干渉する可能性も

楽天モバイルやAT&Tといった大手通信事業者が利用予定の通信衛星「 BlueWalker 3 」の通信アンテナ展開が2022年11月14日に完了しました。ところが、BlueWalker 3には「明るすぎる」という問題が存在しており、天体観測に影響を及ぼすことが明らかになりました。加えてBlueWalker 3が発する電波が電波望遠鏡の観測用電波と干渉する可能性も指摘されています。 Giant satellite outshines stars, sparking fresh concerns for astronomers | Science | AAAS https://doi.org/10.1126/science.adf8144 AST SpaceMobile Deploys Largest-Ever Commercial Communications Array in Low Earth Orbit - AST SpaceMobile | AST SpaceMobile https://ast-science.com/2022/11/14/693-square-foot-array-on-blue-walker-3-successfully-completed-deployment/ BlueWalker 3はAST SpaceMobileが計画している168基の人工衛星による大規模通信網「BlueBirds」のプロトタイプとして開発された人工衛星で、楽天モバイルやAT&Tといった大手通信事業者が将来的にAST SpaceMobileの通信網を利用する予定です。そんなBlueWalker 3には地上との通信を実現するために693平方フィート(約64平方メートル)に及ぶ巨大な反射アンテナが搭載されているのですが、アンテナが反射する光が明るすぎて地上の天体観測に影響を与えていることが明らかになりました。

2022年11月17日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

