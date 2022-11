濃厚アボカドをコロッケにしてバーガーに挟んだ「とびきりアボカドコロッケ」試食レビュー

・関連記事

バンズの代わりにチキン250gでサンドしたロッテリア史上最重量級の「DX ティラノチキンサンド」など3種のバーガーを食べてみた - GIGAZINE



濃厚な海老の味わいがとろっと広がるケンタッキーの「オマール海老の旨味ひろがるフィレバーガー」試食レビュー - GIGAZINE



サクサク食感&シンプルな味付けで食べる手が止まらないミニストップ「ベルギーマッシュポテト」試食レビュー - GIGAZINE



赤ワインの華やかな香りとコクで洋風リッチな「どん兵衛 赤ワイン仕立ての欧風ビーフカレーうどん」「焼そばU.F.O. 赤ワイン仕立てのデミグラスソース焼そば」試食レビュー - GIGAZINE



焦がしチーズとズワイガニの組み合わせで「カニグラタン」風なピザーラの「カニとオマール海老ソースの贅沢ピザ」試食レビュー - GIGAZINE



お湯を注いで5分でコクのあるビーフシチューが楽しめる「日清シチューメシ ビーフ ドミグラス」を食べてみた - GIGAZINE

2022年11月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.