実は「電気ショック療法」はケタミンよりもうつ病に効果的

頭部に電極を当てて刺激する「電気けいれん療法(ECT)」が、抗うつ作用をもつ薬の「ケタミン」よりも、うつ病の早期回復に優れた効果を発揮するという研究結果が報告されました。 Study: Electroshock Therapy More Successful for Depression than Ketamine - UConn Today https://today.uconn.edu/2022/10/electroshock-therapy-more-successful-for-depression-than-ketamine/ 世界保健機関によると、うつ病は世界の成人の約5%が罹患(りかん)する一般的な病気です。うつ病の代表的な症状は、悲しい気持ちになったり、イライラしたり、以前は楽しかった活動が楽しくなくなったり、時には数週間にわたって原因不明の痛みや疲労を感じたりすることです。

2022年11月17日 06時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

