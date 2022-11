画像生成AIユーザーの英知を結集させた高品質呪文辞典「魔咒百科词典」を使って高品質な画像を生成してみた

「プロンプトの断片」の選択が完了したら、赤枠のアイコンをクリックするとプロンプト全文がクリップボードにコピーされます。今回は「head out of frame,cyberpunk city,black_hair/black_eyes,sitting,arms behind head,tareme,casual wear,」というプロンプトがコピーされました。

・関連記事

画像生成AI「NovelAI」でイラストを描くのに使えるDanbooruのタグを使ったプロンプト・呪文をクリックしていくだけで自動生成できる「tags.novelai.dev」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」を4GBのGPUでも動作OK&自分の絵柄を学習させるなどいろいろな機能を簡単にGoogle ColaboやWindowsで動かせる決定版「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」インストール方法まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」で崩れがちな顔をきれいにできる「GFPGAN」を簡単に使える「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」の基本的な使い方 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion web UI(AUTOMATIC1111版)」で元画像と似た構図や色彩の画像を自動生成したり指定した一部だけ変更できる「img2img」の簡単な使い方まとめ - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でイラストを描くのに特化したモデルデータ「Waifu-Diffusion」使い方まとめ - GIGAZINE



イラスト画像から逆向きに画像生成AIのプロンプト用にDanbooruタグを見つける「Deep Danbooru」を「AUTOMATIC1111版Stable Diffusion web UI」で使う方法まとめ - GIGAZINE



2022年11月15日 08時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.