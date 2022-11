「世界人口80億人」へ2022年11月15日に到達見込み

近年、日本では人口が減少し続けていますが、世界全体の人口は増加し続けています。国連経済社会局が2022年7月に発表した「世界人口推計2022年版」では、2022年11月15日に世界人口が80億人に到達することが推定されています。 World population to reach 8 billion on 15 November 2022 (PDFファイル) https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/wpp2022_press_release.pdf

2022年11月14日 12時06分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

