時速20kmで走行し360度衝突回避センサーや音楽プレイヤーまで搭載したハイスペック過ぎるオフィスチェアをフォルクスワーゲンが開発

・関連記事

コスパが良いオフィスチェア「Ergohuman Basic」を使ってみた - GIGAZINE



イスの各部を自分の体に合うようにフルカスタマイズして楽な姿勢で作業がはかどる「Ergohuman PRO ottoman」を1カ月間使ってみた - GIGAZINE



長時間座っても劇的に負担が少ないハーマンミラー「ミラ2チェア」を1週間使ってみたレビュー - GIGAZINE



腰痛を改善するために比較的安価なオフィスチェア「セイルチェア」を購入してみたら想像以上の効果を発揮した - GIGAZINE



女性の体にフィットする設計でデスクワークを圧倒的に楽にするイス「cassico」を使ってみました - GIGAZINE



2022年11月14日 17時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.