Apple独自の検索エンジンを開発していたとみられるキーパーソンがGoogleに復帰

自社製検索エンジンの開発を急ピッチで進めている とウワサされるAppleから、検索エンジン開発の主力スタッフが、元いたGoogleに復帰したことが明らかになりました。 Apple’s Web Search Technology Chief Returns to Google — The Information https://www.theinformation.com/articles/apples-web-search-technology-chief-returns-to-google

・関連記事

AppleがGoogle検索から独自の検索エンジンに乗り換える可能性が指摘される - GIGAZINE



「AppleとGoogleはモバイルブラウザ市場で反競争的行為を行っている」とイギリスの規制当局が報告 - GIGAZINE



Appleの音声アシスタント「Siri」開発責任者がMicrosoftのAI部門へ移籍 - GIGAZINE



2022年11月12日 11時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.