Starlinkが通信速度の公称値を下方修正し昼間の高速通信容量を1TBに制限、追加には別途料金が必要なことが明らかに

日本でも 提供が始まった SpaceXの衛星インターネットサービス「 Starlink 」が、ネットワークの中立性を保ちユーザーのアクセスを管理する点について記した「公正使用ポリシー」を新たに公開しました。この中で、昼間(7時~23時)の高速通信容量が一部地域で毎月1TBに制限され、追加には別途料金が必要であることが明らかになりました。 Starlink Fair Use Policy - Starlink https://www.starlink.com/legal/documents/DOC-1134-82708-70 Starlink Sets High-Speed Data Cap at 1TB Per Month, Lowers Advertised Speeds | PCMag https://www.pcmag.com/news/starlink-sets-high-speed-data-cap-at-1tb-per-month-lowers-advertised-speeds 公正使用ポリシーによると、Starlinkの住宅向けサービス加入者には「基本アクセス用のデータ容量」と毎月1TBの「優先アクセス用のデータ容量」が割り当てられるとのこと。「優先アクセス用のデータ容量」は7時から23時までのピーク時にのみ消費され、「優先アクセス」は「基本アクセス」よりも優先して接続されます。また、1TB分の「優先アクセス」を使い切ると、「基本アクセス」に移行します。

2022年11月07日 23時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

