反政府デモで揺れるイランで拘束されたデジタル権利擁護者の釈放を求める声がネット上で広がる



厳格なイスラム法による統治が行われているイランでは2022年9月、女性が頭や体に巻くヒジャブの着用が不適切だとして風紀警察に拘束されたマフサ・アミニさんが死亡した事件をきっかけに、全国的な抗議行動が勃発しています。この抗議行動に関連して、著名なデジタル権利擁護者であるAmir Emad Mirmirani氏も逮捕されており、インターネット上ではMirmirani氏の釈放を求める声が広がっています。



イランではアミニさんの不可解な死をきっかけに全土で抗議活動が発生しており、政府は治安部隊を動員して抗議者に激しい弾圧を加えています。弾圧による死者には多数の未成年も含まれており、10月中旬の時点で死者数が200人を超えたとも報道されていますが、以前から経済状況の悪化や厳しい統制により政府への不満が蓄積していたこともあり、若者を中心に広がった抗議活動は収まりを見せていません。



一連の抗議活動および弾圧を受けて、デジタル権利擁護団体の電子フロンティア財団はAccess Now・ARTICLE19・Front Line Defendersとの連名で、2022年10月14日、「迫害を止めろ:イラン当局は技術者とデジタル権利擁護者を直ちに釈放すべき」という記事を投稿しました。



記事では、イラン政府による技術者やデジタル権利擁護者の迫害、嫌がらせ、逮捕を非難し、即時かつ無条件の釈放を要求するとされています。電子フロンティア財団によると、イラン政府は民衆を統制するためにインターネット上での活動や情報の流れを制限しており、デジタルの権利を擁護してインターネット規制への批判や抗議活動への支持を表明したエンジニアやネットワーク管理者、ブロガーなどを逮捕しているとのこと。





中でも電子フロンティア財団は、イランの著名なソフトウェアエンジニア兼デジタル権利擁護者であるMirmirani氏が10月5日に逮捕された事例を挙げています。Mirmirani氏はPythonやブロックチェーンの専門家であり、表現の自由を訴えて多数のポッドキャストを配信している人物です。



Mirmirani氏の家族によると、10月5日にMirmirani氏の自宅を訪れた当局はインターホンを押して「ガス漏れが発生した」と告げ、ドアを開けたところスタンガンや銃で脅迫してMirmirani氏を連れ去ったとのこと。当局は令状を持っていなかったそうで、逮捕に法的正当性はないと家族は主張しています。Mirmirani氏が収容されているのは、多くの政治犯が収容されていることで知られるエヴィーン刑務所だとのこと。



また、別のテクノロジー専門家であるAryan Eqbal氏も当局に拘束され、身体的な暴力を受けたとされています。Eqbal氏の妻は、Eqbal氏の関心事はあくまで「インターネットに自由にアクセスできる権利」であり、それ以外の政治的主張は表明しておらず、当局には逮捕を正当化する理由がないと証言しました。





電子フロンティア財団は、「逮捕されたこれらの技術者やデジタル権利擁護者の多くは、イランの厳しいユーザー保護法案に反対を表明しています」と述べ、イラン当局によるインターネット規制や暴力的な弾圧を強く非難しています。「イラン政府は、拘束した技術者および人権を行使したために逮捕されたすべての人々を直ちに釈放し、オンラインとオフラインの両方でこの暴力的な抗議弾圧に終止符を打たなくてはなりません。イラン当局は国際法上の重大犯罪やその他の重大な人権侵害を行っているとして、独立した刑事的な調査を受ける必要があります」という声明を発表しています。



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsに建てられたMirmirani氏の釈放を訴えるスレッドには、多くのユーザーから支援の声が届いています。

また、海外掲示板のRedditには、政治犯として拘束された罪のない人々が生き残る可能性を少しでも高めるため、名前の拡散を訴える投稿も行われています。このリストにも、Mirmirani氏の名前が挙げられています。



リストの名前は以下の通り。



1:Arash Ramezani……Anja bookstoreのライター兼マネージャー

2:Gholamreza Asghari……退職した教師

3:Pirouz Nami……教師組合のメンバー

4:Khabat Dehdar……労働活動者

5:Fatemeh Mashhadi Abbas……歯科医兼ベヘシュティ大学の教授

6:Atrin Azarfar……グラフィックアーティスト

7:Ahmed Alizadeh……退職した教師

8:Reza Moradkhani……アブダナン在住の市民

9:Nilofar Fathi……数学教師でありマザンダラン大学の学生

10:Ali Ghanbari……マザンダラン大学機械工学部の学生

11:Reza Hekmat……マザンダラン大学機械工学部の学生

12:Fateme Sepehari……政治活動家

13:Hossein Ronaghi……ジャーナリスト兼活動家

14:Nilufar Hamedi……メディアの特派員

15:Mehran Faridouni……法医学の専門家

16:Amir Emad Mirmirani (Jadi)……プログラマー

17:Armita Abbasi……学生

18:Abbas Daris……3児の父親

19:Nagin Aramesh……テヘラン大学でドイツ語学科を卒業した人物

20:Saeed Halychi……作家兼環境活動家