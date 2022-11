「RTX 4090」を使って原神を13K解像度でプレイする動画が登場

・関連記事

人気オープンワールドRPG「原神」のアニメ化が決定、アニメーション制作会社ufotableとの長期コラボプロジェクト - GIGAZINE



「原神」で今後9カ月分の更新内容やテスターの個人情報を含む大規模データ流出が発生 - GIGAZINE



PC版「原神」のアンチチートシステムを逆手にとってアンチウイルスを無効にするランサムウェア攻撃が発見される、「原神」をインストールしていなくても標的に - GIGAZINE



「原神」がリリースから1年の売上でフォートナイトを超えて歴代1位に、ポケモンGOの倍以上の売上を記録 - GIGAZINE



超巨大グラボ「GeForce RTX 4090」の海外レビューまとめ、サイバーパンク2077が4K最高設定で120fps超え - GIGAZINE



2022年11月02日 12時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.