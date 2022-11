TwitterやFacebookが政府の要請でどのようにコンテンツを削除してきたかが明らかに、Facebookは削除対応用のポータルサイトまで作成

TwitterやFacebookというソーシャルメディアが、アメリカ政府からのさまざまなコンテンツ削除要請に対応してきたと、海外メディアの The Intercept が報じました。Facebookは政府からの削除要請に迅速に応じるため、ポータルサイトを用意して 非政府組織 (NGO)と協力しながら政府のポリシーに違反するコンテンツの削除に取り組んでいることも明らかになっています。 Leaked Documents Outline DHS’s Plans to Police Disinformation https://theintercept.com/2022/10/31/social-media-disinformation-dhs/ The Interceptは独自の調査により、 アメリカ合衆国国土安全保障省 (DHS)の内部資料やメールを入手しており、ここからDHSが危険とみなした言論を統制するための取り組みが静かに、しかし確実に進行中であると報じています。

2022年11月02日

