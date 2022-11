家に自力で光ファイバーを配線した人物がやったこととは？

高速なインターネット接続を実現するべく、ソフトウェアエンジニアのステファン・シュラー氏が光ファイバーケーブルを自力で配線し、10Gbpsの高速通信を実現しました。 Wiring my home with Fiber - Stefan Schüller https://sschueller.github.io/posts/wiring-a-home-with-fiber/ シュラー氏が設計したネットワーク図が以下。↓ スイスの携帯電話ブランド・Yalloの5G通信と、ISP・Init7の25Gbps回線、Swisscomの10Gbps回線を引き込みます。Init7の回線はルーターを介し1台のPCに、Swisscomの回線はスイッチングハブ経由で分岐して合計3台のPCに接続します。

2022年11月01日 23時00分00秒 in ネットサービス, ハードウェア, Posted by log1p_kr

