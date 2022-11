Googleの広告ビジネスが偽情報を垂れ流すサイトの資金源になっていることが判明

Googleは折に触れて偽情報と戦う姿勢を打ち出していますが、実際には偽情報を拡散するシステムに収益を与えてしまっていることが、アメリカの非営利報道機関のProPublicaによる調査で判明しました。 How Google’s Ad Business Funds Disinformation — ProPublica https://www.propublica.org/article/google-alphabet-ads-fund-disinformation-covid-elections ProPublicaは今回の 調査 で、ファクトチェック機関や研究者、ウェブサイト監視団体から提供されたデータを元に、フランスやドイツ語、スペイン語など複数の言語で作られた数千のウェブサイトに掲載された1万3000以上の記事をスキャンし、それらがGoogleから広告収入を得ているかどうかを分析しました。これは、英語以外の言語を対象としたこの種の調査としては、過去最大の規模だったとのこと。 その結果、ファクトチェック機関によって「新型コロナウイルス感染症に関する虚偽の主張を掲載している」と評価された約800件の記事のうち41%にGoogleが広告を掲載していることが判明しました。また、気候変動に関する偽情報を流しているサイトの20%にもGoogleの広告が入っていました。 その具体例の1つが以下。セルビアで新型コロナウイルス感染症の治療薬の使用が開始されるという偽情報を流したATVというサイトの記事に、Googleを通じてアメリカのアパレルブランド・ GUESS や高級百貨店チェーンのSaks Fifth Avenue、ECサービス大手のeBayなどの広告が掲載されていました。

・関連記事

Googleの検索結果に表示される広告はどれくらいの効果があるのか? - GIGAZINE



Googleが自社広告を不当に優先させたとして独占禁止法違反の疑いの「プロジェクト・バーナンキ」についてさらなる詳細が明らかに - GIGAZINE



Googleマップ上の店舗情報などは偽情報だらけと報じられる - GIGAZINE



Googleが検索結果画面に「頻繁に引用された情報源」のラベルを導入すると発表 - GIGAZINE



Googleが偽ニュースを垂れ流すサイト200個を追放 - GIGAZINE

2022年11月01日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.