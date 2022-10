「飲尿療法」に意味はあるのか？

科学や医療の発展した現代社会では、 尿を飲んだり 、治療に用いたりすることはめったにありませんが、人類の長い歴史の中で尿はさまざまな用途で使われてきました。 ボンド大学 の クリスチャン・モロ 氏らが尿を使う上での安全性とその理由について解説しています。 Is urine sterile? Do urine 'therapies' work? Experts debunk common pee myths https://theconversation.com/is-urine-sterile-do-urine-therapies-work-experts-debunk-common-pee-myths-191862 尿の使用の歴史は古く、古代エジプト人や古代中国人などは戦いの傷を癒やしたり、歯を漂白したりなど、さまざまな病気の治療薬として尿を用いていたと伝えられています。こうした使い方は医学的に代替する手段がない場合に限られていますが、現代でも病気の治療に尿を用いることを推奨する人もいます。

2022年10月31日

