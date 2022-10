人間関係が希薄化する「ソーシャル・リセッション」が社会活動・友情・セックスなどに及ぼす影響をグラフで解説

近年はインターネットの発展でいつでもどこでも他人とつながれるようになった一方で、友人の減少や社会的孤立といったトピックが頻繁に議論されています。こうした人間関係の希薄化は「Social Recession(ソーシャル・リセッション/社会的不況/交流の減少)」とも呼ばれており、ライターのAnton Stjepan Cebalo氏が、さまざまなグラフを用いてソーシャル・リセッションの影響についてまとめています。 The Social Recession: By the Numbers https://novum.substack.com/p/social-recession-by-the-numbers インターネットの発達により他人とつながる手段は以前よりも増えているにもかかわらず、「現代人は孤独である」ということがよく指摘されます。孤独であることは 心身に大きな悪影響を及ぼす ため、ソーシャル・リセッションについてさまざまな点から分析することは重要な意味を持っています。 実際にCebalo氏が例示する「ソーシャル・リセッションの影響が浮き彫りになっている分野」が以下の通り。 ◆社会活動への参加 著名な政治学者である ロバート・パットナム 氏が2000年に発表した著作「 孤独なボウリング 」は、1950年代以降のアメリカにおいて宗教・ボランティア・スポーツ・趣味のクラブといった団体の参加者が減少し、共同体が衰退してきたこと定量的に示しました。ただし、記事作成時点ではすでに刊行から20年以上が経過しており、やや時代遅れかもしれないとCebalo氏は指摘しています。 たとえば、パットナム氏も著作で取り上げている「教会の信徒数」について、調査会社の ギャラップ が 2021年に発表 したグラフが以下。「Bowling Alone」が刊行された時点ではアメリカの成人の70%が何らかのキリスト教会・ シナゴーグ ・ モスク に属していましたが、2020年には47%と過半数を割り込みました。

2022年10月28日

