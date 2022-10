世界中で20億人の月間アクティブユーザーを抱えるInstagramの規模がFacebookに迫りつつある

Metaが2022年第3四半期(7月~9月)の決算報告の中で、Instagramの月間アクティブユーザー数が世界で20億人となることを報告しました。この月間アクティブユーザー数はFacebookの29億6000万人という数字に迫るもので、Instagramがいかに巨大なソーシャルメディアになったのかを物語っています。 Meta - Meta Reports Third Quarter 2022 Results https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-Third-Quarter-2022-Results/default.aspx Meta’s Instagram Users Reach 2 Billion, Closing In on Facebook (META) - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-26/meta-s-instagram-users-reach-2-billion-closing-in-on-facebook Instagramの月間アクティブユーザー数は全世界で20億人以上になったと報告されています。Metaによれば、2018年6月にはInstagramの月間アクティブユーザー数がすでに10億人を突破していたそうです。

2022年10月28日 14時00分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1i_yk

