画像生成AI「DALL-E」を開発する「OpenAI」と写真素材・ストックフォト最大手の1つ「Shutterstock」が提携し今後数か月以内に画像生成機能をユーザーに提供＆学習元素材の作者に報奨金を支払う仕組みの構築へ

・関連記事

画像生成AI「DALL・E」が誰でも簡単に利用可能になったので登録手順や使い方をまとめてみた - GIGAZINE



「AIが生成したイラストの投稿禁止」をイラスト投稿サイトが次々に決定し始めている - GIGAZINE



画像生成AI「Midjourney」の描いた絵が美術品評会で1位を取ってしまい人間のアーティストが激怒 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」バージョン1.5のリリースが遅れている理由とは? - GIGAZINE



「AI学習用のデータセット作成を大学や非営利団体に任せることで企業は法的責任から逃げている」という批判 - GIGAZINE



2022年10月26日 10時38分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.