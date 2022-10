ディープフェイクを用いて有名人を許可なく宣伝・広告映像に用いる事例が続々登場

一方で、有名人を勝手に広告・宣伝に用いることについてはパブリシティ権が争点となり、ウディ・アレン監督がアメリカンアパレルと500万ドル(約7億4000万円)で和解した事例があります。 ただ、MegaFonのものは完全に「CM」ですが、reAlphaとPaperspaceは「技術を示すデモンストレーションのため」と説明しており、この種の利用を有名人が訴えることはほとんどないとのこと。同時に、有名人が訴えてくることはほぼないと考えているため、スタートアップが有名人を利用するリスクを冒す可能性が高いのだそうです。 なお、「ディープフェイクが悪」というわけではなく、前述のウィリス氏のCMを制作したDeepcakeは半年で10種類の映像を作成しており「本物の俳優を使っていたらこうはいきません」と説明。ファッション業界なども、ディープフェイクを積極的に取り入れていく姿勢を見せています。 How deepfakes could change fashion advertising | Vogue Business https://www.voguebusiness.com/companies/how-deepfakes-could-change-fashion-advertising-influencer-marketing

2022年10月26日

