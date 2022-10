ゲームで表現される「中世の豚」は間違った見た目をしていると研究者が指摘

・関連記事

豚もテレビゲームをプレイできることが判明 - GIGAZINE



死んだ豚の細胞と臓器をよみがえらせることに成功、人の臓器移植にも役立つ可能性 - GIGAZINE



ココナッツジュースが「豚の人工授精」に役立つことが判明 - GIGAZINE



焼きたての「豚の丸焼き」は一体どんな味なのか実際に食べに行ってきました - GIGAZINE



2022年10月25日 23時00分00秒 in 生き物, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.