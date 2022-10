人間の脳は量子計算をしているとの研究結果

脳を特殊な方法でスキャンする研究により、人の脳が量子的な機能を持っていることが判明したと報告されました。この発見は、なぜ人の脳が一部の分野でいまだにスーパーコンピューターをしのぐ能力をもっているのかの解明につながると期待されています。 Experimental indications of non-classical brain functions - IOPscience https://doi.org/10.1088/2399-6528/ac94be Our brains use quantum computation - News & Events | Trinity College Dublin https://www.tcd.ie/news_events/top-stories/featured/our-brains-use-quantum-computation/ 今回の発見は、重力を量子力学の観点からひもとく 量子重力 の研究から着想を得たもの。ダブリン大学トリニティ・カレッジ神経科学研究所の研究者であるChristian Kerskens氏とDavid López Pérez氏の研究チームは、量子重力の存在を証明するための考案されたアイデアで人間の脳の働きを調べることで、人の脳が量子計算を行っていることを突き止めました。

・関連記事

IBMが人間の脳と同じ構造を持つプロセッサーの開発に成功 - GIGAZINE



人間の脳のように情報を記憶できる「脳を模したチップ」が開発される - GIGAZINE



人間の脳を模した学習装置「人工シナプス」は本物より1万倍速い - GIGAZINE



人間の脳の活動でわずか1秒間はなんとスーパーコンピュータ「京」の40分に匹敵することが判明 - GIGAZINE



人間の脳を模倣した「人工ニューロン」でコンピューターは人間以上の速度で処理できるように - GIGAZINE

2022年10月21日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.