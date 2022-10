アルカリ乾電池やリチウムイオンバッテリーをCTスキャンした画像が圧巻

乾電池やPCのバッテリーなど、日常生活で電池を使う機会は非常に多いです。電池は丈夫な外装で保護されているため、「どんな構造をしているのか知りたい」と思っても簡単には構造を明らかにできません。そんな電池の内部構造が、 Nintendo Switch や AirPods のCTスキャン画像を公開してきたウェブサイト「scanofthemonth.com」で公開されていたのでまとめてみました。 Safely see inside Lithium-ion, LiPo, and alkaline batteries. https://www.scanofthemonth.com/scans/batteries 上記のURLにアクセスすると、アルカリ乾電池、リチウムイオン電池、リチウムイオンポリマー二次電池(LiPo)のCTスキャン画像を順番に確認できます。

2022年10月21日 21時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

