2022年10月17日 23時00分 サイエンス

「不幸や孤独」は喫煙よりも人を老けさせるとの研究結果



これまでの研究により、「財産を失うという不幸は健康に多大な影響を及ぼす」ことが分かっているほか、「孤独がつらいのは体による危険信号」であるとも言われています。そんな不幸や孤独が人の老化に与える影響を、AIを用いて作成した「加齢時計」で測定する研究により、不幸は喫煙よりも加齢に与える影響が強いことが判明しました。



多くの研究者が開発に取り組んでいる「加齢時計」とは、人の生物学的な年齢を測定するための統計モデルです。普通の年齢は生年月日から自動的に決まりますが、加齢時計は血液検査や遺伝子分析などのパラメータを元に、その人の老化現象の強さを推定するようアルゴリズムをトレーニングして作られます。





加齢時計の開発企業の1つであるDeep Longevityから資金提供を受けたアメリカと中国の研究チームは今回、従来の身体的なデータに加えて心理的な要素も考慮した新しい加齢時計を開発する研究を行いました。アルゴリズムのトレーニングに使われたのは、中国における健康および定年退職の縦断的研究(CHARLS)に含まれている45歳以上の中国人4846人分のデータです。



研究対象として中国人高齢者のデータを採用した理由について、研究チームは論文の中で「中国における『成功した高齢者(successful ager)』、つまり認知機能と社会的なつながりが健常な高齢者の割合は15.7%と、日本の29.2%や韓国の25.25%より低く、東アジア諸国の中では最低です。しかし、中国は人口が多く、中国の65歳以上の人口はヨーロッパ全体の高齢者を足したよりも多くなるほどなので、中国の高齢化を理解すれば世界の高齢化にとっても重要な示唆が得られます」と説明しています。





研究チームがCHARLSの参加者から収集したデータは大きく分けて身体データと心理的要因の2種類で、前者には「血糖値やコレステロール値など16種類の血液検査データと、ボディマス指数や血圧といった6種類の生体データ」が、後者には「結婚の有無や喫煙習慣、孤独感や不幸を感じるといった8種類の心理的要因」が含まれています。



これらのデータでアルゴリズムをトレーニングしてできた加齢時計を、CHARLSに含まれている約7000人のデータでテストしたところ、がん・心臓病・肝臓病・肺病・脳卒中などの病気にかかっている人は健康な人より加齢時計の年齢が高いことが確認されましたが、その影響はどれも1.5歳以下でした。しかし、心理的要因が年齢に及ぼす影響はこれらの病気より大きく、最大で1.65歳分の加齢に相当するものだったとのこと。これは、喫煙の1.25歳といった要素よりも心理的な要因の方がより人を老けさせることを意味しています。





この結果は、がんなどの病気や喫煙より不幸の方が健康へのリスクが高いことを示しているわけではありません。しかし、「未婚」の0.59歳や「睡眠障害」の0.44歳などよりも心理的な要因の影響の方が強かったことから、研究チームは「心理的幸福度の低さがもたらす有害な影響は、深刻な病や喫煙と同じ大きさであることが実証された」と指摘しています。



こうした点から研究チームは、「心の健康を促進することは、物理的な治療アプローチと同等の効果が期待できるアンチエイジング療法になる可能性があります」と述べて、健康な認知機能などを備えた「成功した高齢者」となるには幸福度も欠かせない要素であると結論付けました。