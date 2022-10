2022年10月14日 11時10分 ハードウェア

Microsoft HoloLensのテストで米軍兵士の80%以上が頭痛や吐き気を覚えたことが判明

Microsoft HoloLensは頭部に装着するゴーグル型のMR(複合現実)ホログラフィックデバイスで、アメリカ陸軍の戦闘用ゴーグルとしても納入されています。アメリカ経済紙のBloombergが入手した、アメリカ軍によるHoloLensのテストに関する報告書で、装着した兵士の80%以上が吐き気や不快感などの症状を示していたことが明らかとなりました。



アメリカ陸軍はMicrosoft HoloLensをベースに、戦闘機のパイロット向けのヘッドアップディスプレイ(HUD)を陸軍兵士に提供する「Integrated Visual Augmentation System(IVAS)」の導入を進めています。このIVASはHUDにさまざまな情報を投影できるほか、暗視スコープなどの機能も搭載されるとのこと。すべてのオプションを採用した場合、ゴーグルや交換用の部品、サポートサービスなどで、10年間で218億8000万ドル(約3兆2200億円)の予算が必要だと予想されています。



問題となっている報告書は79ページにわたり、「管理された非機密情報」に指定されていて公開はされていません。アメリカ国防総省の試験評価作戦部長であるニコラス・ゲルティン氏は報告書で「頭痛や眼精疲労、吐き気など、任務に影響を与える身体的不快感」がIVASのテストで報告されていたと述べています。



ゲルティン氏によると、Microsoft HoloLensを装着して任務を行った兵士の80%以上が、3時間以内に症状を示したとのこと。ただし、ゲルティン氏はこうした身体的不快感を軽減するために、IVASを広範囲に展開する前に優先的に改善するべきとしており、IVASの採用を見送ることはしていません。



また、「ゴーグルの低照度センサーやディスプレイの明るさ、視野、機能の信頼性の低さにも改善が求められる」と報告されているほか、、陸軍兵士からの評判はさほど芳しくなく、陸軍兵士やその上層部からは「IVASは任務完遂に貢献していない」という声も多いとのこと。報告書でも、「ユーザーから受け入れられないままでIVASを導入しても、兵士が使いたがらない、あるいは意図した通りに使えないシステムに218億8000万ドルもの税金を浪費する結果になりかねない」と指摘されています。



一方で、IVASによって「部隊のナビゲーションや動きが強化された」という肯定的な評価も下されています。Microsoftは「陸軍と緊密に協力することで、デバイスを迅速に構築および修正し、兵士の安全性と有効性の向上を実現する変革的なプラットフォームを開発できました。私たちはIVASの初期セットの生産と納入を進めています」とコメントしています。



アメリカ陸軍のラピッドプロトタイピングおよび調達プログラムであるPEO Soldier責任者を務めるクリストファー・シュナイダー准将は、The Registerに対して「IVASのテストは承認された計画に従って順調に進んでおり、運用試験も完了しました。その結果、陸軍の評価基準のほとんどでプログラムが成功をおさめたことが明らかになりました。ただし、テストの結果、IVASにも不十分で改善すべき部分があることがわかり、陸軍はこれに対処する予定です」とコメントしました。