サンドから生まれ変わったケンタッキーフライドチキンの「チキンフィレバーガー」全5種類を食べてみた

・関連記事

ケンタッキーのカーネルクリスピーをトルティーヤで包んだ「ツイスター」新定番「バジルレモン」を食べてきた - GIGAZINE



鶏肉のむっちりした厚切りハムカツが味わい濃厚なケンタッキーの「極旨ハムカツフィレサンド」を食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸味が爽やかにはじけるケンタッキーフライドチキンの「ペッパーレモンチキン」を食べてみた - GIGAZINE



生姜&唐辛子のダブルの辛さが癖になるケンタッキー「ジンジャーホットチキン」を食べてみた - GIGAZINE



2022年10月12日 22時34分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.