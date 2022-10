2022年10月11日 13時00分 サイエンス

「リズムゲーム」で遊ぶと高齢者の短期記憶が向上する可能性



かつては「ゲームをするとバカになる」と言われた時代もありましたが、近年は「平均より長時間ゲームをプレイする子どもは知能が高くなる」「ゲーマーは意志決定能力が優れている」「ボードゲームをプレイすることが認知機能の低下を防ぐ」といった研究結果が報告されています。新たに、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームが、「リズムゲームで遊ぶと高齢者の短期記憶が向上する」と報告しました。



How musical rhythm training improves short-term memory for faces | PNAS

https://doi.org/10.1073/pnas.2201655119



Video Games Offer the Potential of “Experiential Medicine” | UC San Francisco

https://www.ucsf.edu/news/2022/10/423941/video-games-offer-potential-experiential-medicine



Scientists Made a Video Game That Boosts Short-Term Memory in Older Adults : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/scientists-made-a-video-game-that-boosts-short-term-memory-in-older-adults



カリフォルニア大学サンフランシスコ校のAdam Gazzaley教授は、10年前からビデオゲームが脳機能に及ぼす影響について研究を行ってきた人物であり、治療用ビデオゲーム開発を手がけるAkili Interactive Labsの共同創設者でもあります。2015年には独自開発した「NeuroRacer」というゲームを用いた研究で、ゲームをプレイした高齢者のマルチタスク機能や認知能力が改善されたという研究結果を報告しています。



ゲームをプレイすると脳の認識能力が改善されることが明らかに - GIGAZINE





新たにGazzaley教授らの研究チームは、20世紀の超人気ロックバンドであるグレイトフル・デッドでドラマーを務めたミッキー・ハート氏と協力して「Rhythmicity」というリズムゲームを開発しました。



Rhythmicityは、BGMに合わせてタブレットの画面上に表示される視覚的な手がかりをタップするというゲームで、プレイを進めるにつれて視覚的な手がかりが消え、プレイヤーは演奏パターンを暗記せざるを得なくなる仕組みとなっています。また、テンポや演奏の複雑さ、判定精度、難易度をプレイヤーのスキルに応じて自動調節するアルゴリズムを搭載し、「難しすぎてプレイできない」といったことが起きないように設計されているとのこと。





実験では、60~74歳の高齢者47人を「Rhythmicityをプレイするグループ」または「通常の単語検索ゲームをプレイするグループ」に割り当て、1日20分のゲームを週5日の頻度で、合計8週間プレイさせました。そして8週間にわたるゲームセッションの後、被験者の脳波を測定しながら初めて見る顔を識別するタスクを行わせました。



分析の結果、Rhythmicityをプレイした被験者は顔認識タスクにおいて短期記憶の向上が見られ、楽譜の読解や短期視覚記憶に関連する上頭頂小葉の活動も増加していることが判明しました。研究チームは論文で、「仮説の通り、リズムゲームをプレイしたグループのみが顔認識タスクにおいて短期記憶の改善を示し、音楽的リズムトレーニングが非音楽的なタスクにおけるパフォーマンスを向上させるという重要な証拠を提供しました」と述べています。



論文の筆頭著者であるカリフォルニア大学サンフランシスコ校のTheodore Zanto准教授は、「Rhythmicityには非常に強い記憶トレーニングの要素があり、他の形態の記憶にも一般化されたのです」とコメントしました。





Gazzaley氏らの研究チームは、VRの迷宮探索ゲーム「Labyrinth」が高齢者の長期記憶を改善するという研究や、フィットネストレーニングゲーム「Body-Brain Trainer」が高齢者の血圧・バランス能力・注意力を向上させるという研究など、ゲームが高齢者の心身を健康にするという結果を相次いで発表しています。



Gazzaley氏は、「これらのゲームはすべて、高齢者において不足しがちであり生活の質にとって重要な、認知制御能力を対象としています。すべてのゲームは基本的な適応アルゴリズムとアプローチが共通していますが、まったく異なるタイプのアクティビティを使用しています。そして、すべてのゲームにおいて高齢者の認知能力を向上させられることを示しました」と述べました。