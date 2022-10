第2世代AirPods Proの充電ケースにあるストラップループはアンテナにもなっている

・関連記事

第2世代「AirPods Pro」速攻フォトレビュー、第1世代AirPods Proから何が変わったのか? - GIGAZINE



第2世代「AirPods Pro」が登場、次世代H2チップ搭載でノイキャン性能向上&単体での音量調節機能や充電ケースにスピーカー追加 - GIGAZINE



「AirPods Proから大音量の警報が流れ子どもの鼓膜が破れた」としてAppleが訴えられる - GIGAZINE



第3世代AirPodsレビューまとめ、実際のところ誰にとって「買い」なのか? - GIGAZINE

2022年10月08日 12時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.